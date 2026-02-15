روبيو خلال لقائه الشيباني وعبدي: ندعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها

وشدد الوزير على "أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم واتفاق التكامل في شمال شرق سوريا، وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع السوريين وتوفير الحماية لهم".
وأوضح البيان، أن روبيو "رحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش".
