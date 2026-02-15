روبيو خلال لقائه الشيباني وعبدي: ندعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تدعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع دول الجوار، وتحمي حقوق جميع مواطنيها.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان يوم السبت، إن الوزير روبيو التقى نظيره السوري أسعد الشيباني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.