روبيو خلال لقائه الشيباني وعبدي: ندعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الزمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الزمريكي ماركو روبيو
 
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تدعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع دول الجوار، وتحمي حقوق جميع مواطنيها.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان يوم السبت، إن الوزير روبيو التقى نظيره السوري أسعد الشيباني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

 

وأضاف البيان: "أكد الوزير روبيو دعم الولايات المتحدة لسوريا مستقرة، تعيش في سلام مع جيرانها، وتصون حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية فيها".

وشدد الوزير على "أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم واتفاق التكامل في شمال شرق سوريا، وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع السوريين وتوفير الحماية لهم".

وأوضح البيان، أن روبيو "رحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش".

 

 
 


