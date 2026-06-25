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روبيو: دول الخليج لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى زيارته البحرين
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى زيارته البحرين
 
الخميس، 25-06-2026 02:51 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز.اضافة اعلان


وأضاف أن دول الخليج العربية عبرت له عن مخاوف جدية بشأن ملفات أخرى، وذلك في ختام جولة قام بها في الشرق الأوسط بعد توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مبدئي.

من جهته، شدّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي الخميس، على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"، بعدما أشارت مسقط وطهران في وقت سابق إلى دراسة "تكاليف" للخدمات المتعلقة بالمضيق.

وقال البوسعيدي إن بلاده، المشاطئة للممر المائي، "تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية... مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية.
 
 


gnews

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