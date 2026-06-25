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روبيو: فرض رسوم عبور في هرمز قد يمتد "كالعدوى" لممرات مائية أخرى

وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الخميس، 25-06-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-   حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد "كالعدوى" إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين في ختام جولته في المنطقة.

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وقال "لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى".

 
 


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