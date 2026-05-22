الجمعة 2026-05-22 05:18 م

روبيو: قرار الولايات المتحدة سحب قوات لها من أوروبا "ليس عقابيا"

الجمعة، 22-05-2026 03:01 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إنّ التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا، لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران.اضافة اعلان


وأضاف روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد "تواصل الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها العالمية في ما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منّا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا، بل هو أمر طبيعي وسيستمرّ".
 
 




