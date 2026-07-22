الأربعاء 2026-07-22 02:40 م

روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا
روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه سيبحث خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مانيلا غدا أزمة أوكرانيا، وقال إن واشنطن ترى أنها الوحيدة القادرة على فض النزاع.اضافة اعلان


وأضاف أن بلاده تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا وتعتزم أداء دور بناء في هذا المسعى، معتبرة نفسها الدولة الوحيدة القادرة على الإسهام بشكل فعّال وجاد في إنهاء هذا الأزمة.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة وروسيا ملتزمتان على الرغم من الخلافات بينهما بالحفاظ على قنوات الدبلوماسية وعدم قطعها، وأن "رفض التواصل سيكون قرارا متهورا".

وكان لافروف قد أعلن في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات "روسيا - آسيان" اليوم عن لقاء مع روبيو غدا الخميس في مانيلا، سيكرّسه لاستيضاح طبيعة التصور الأمريكي الحالي لتسوية أزمة أوكرانيا. 

وأكد أن موسكو لا تزال تنطلق من قناعة راسخة بأن واشنطن لم تتخلَّ بعد عن المقترحات التي سبق أن طرحتها خلال قمة ألاسكا، وأن هذه المقترحات تظل حاضرة كأحد العناصر المطروحة للنقاش.
 
 


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