روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

وأضاف أن بلاده تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا وتعتزم أداء دور بناء في هذا المسعى، معتبرة نفسها الدولة الوحيدة القادرة على الإسهام بشكل فعّال وجاد في إنهاء هذا الأزمة.
وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة وروسيا ملتزمتان على الرغم من الخلافات بينهما بالحفاظ على قنوات الدبلوماسية وعدم قطعها، وأن "رفض التواصل سيكون قرارا متهورا".
وكان لافروف قد أعلن في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات "روسيا - آسيان" اليوم عن لقاء مع روبيو غدا الخميس في مانيلا، سيكرّسه لاستيضاح طبيعة التصور الأمريكي الحالي لتسوية أزمة أوكرانيا.
وأكد أن موسكو لا تزال تنطلق من قناعة راسخة بأن واشنطن لم تتخلَّ بعد عن المقترحات التي سبق أن طرحتها خلال قمة ألاسكا، وأن هذه المقترحات تظل حاضرة كأحد العناصر المطروحة للنقاش.
-
أخبار متعلقة
-
لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا
-
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا
-
روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران
-
واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية طويلة الأمد على شركائها الرئيسيين
-
دمار واسع جراء أمطار غزيرة في الهند و26 قتيلا في أسام وحدها
-
وزيرة خارجية أستراليا تبلغ نظيرها الصيني قلقها من تجربة بكين الصاروخية
-
سلطات تشيلي: مقتل 13 وفقدان 7 بعد أمطار غزيرة
-
الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات