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روبيو: لن نسمح للصين بأن تصبح القوة الأولى على حساب الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الأحد، 02-08-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بأن تصبح الدولة الأقوى في العالم على حسابها، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المباشر مع بكين لتجنب صراع ستكون تداعياته كارثية على البلدين والعالم.

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وشدد، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، على رفض واشنطن أي تغيير قسري للوضع القائم في تايوان، معتبرا أن العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تشكل أساس الاستقرار في العلاقات بين البلدين.

 
 


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