روبيو: لن نسمح للصين بأن تصبح القوة الأولى على حساب الولايات المتحدة

وشدد، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، على رفض واشنطن أي تغيير قسري للوضع القائم في تايوان، معتبرا أن العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تشكل أساس الاستقرار في العلاقات بين البلدين.
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