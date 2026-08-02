روبيو: لن نسمح للصين بأن تصبح القوة الأولى على حساب الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بأن تصبح الدولة الأقوى في العالم على حسابها، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المباشر مع بكين لتجنب صراع ستكون تداعياته كارثية على البلدين والعالم.

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