روبيو: مجتبى خامنئي حي وتزداد مشاركته في اتخاذ القرارات

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الثلاثاء، 02-06-2026 07:16 م

الوكيل الإخباري-   أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، عن اعتقاده بأنّ المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي حيّ، وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات.

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أعتقد أن هناك مؤشرات تظهر أنه يشارك بشكل أكبر (في قيادة البلاد) على مستوى معين، رغم أن كل بياناته تصدر بشكل مكتوب وعبر أشخاص آخرين".

 
 


