الثلاثاء 2026-04-14 07:57 م

روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الثلاثاء، 14-04-2026 07:22 م
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الثلاثاء، إلى اغتنام "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم في لبنان، مع انطلاق أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.اضافة اعلان


وقال روبيو لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي واللبناني في وزارة الخارجية "إنها فرصة تاريخية. ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا".
 
 


