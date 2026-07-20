روبيو "منفتح" على لقاء نظيريه الصيني والروسي خلال اجتماع آسيان في مانيلا

وتأتي مشاركة روبيو في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين، وبعد أيام من اتهام الرئيس دونالد ترامب بكين بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
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