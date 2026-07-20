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روبيو "منفتح" على لقاء نظيريه الصيني والروسي خلال اجتماع آسيان في مانيلا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الإثنين، 20-07-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه منفتح على عقد لقاء مع نظيريه الصيني والروسي الأسبوع الحالي أثناء وجوده في الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا.

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وتأتي مشاركة روبيو في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين، وبعد أيام من اتهام الرئيس دونالد ترامب بكين بالتدخل في الانتخابات الأميركية.

 
 


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