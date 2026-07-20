روبيو "منفتح" على لقاء نظيريه الصيني والروسي خلال اجتماع آسيان في مانيلا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه منفتح على عقد لقاء مع نظيريه الصيني والروسي الأسبوع الحالي أثناء وجوده في الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا.

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