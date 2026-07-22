الأربعاء 2026-07-22 02:40 م

روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الأربعاء، 22-07-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، تضمن عدم حصولها على سلاح نووي.

اضافة اعلان

 

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تريد أيضا أن تمتلك إيران مقومات السلاح النووي، مشيرا إلى وجود نقص في الثقة من قبل الولايات المتحدة بإيران.


وأوضح أن خرق مذكرة التفاهم، التي تم خرقها، بعد التوصل إليها يقلل ثقة الولايات المتحدة بالنظام الإيراني في الوقت الحالي، مبينا أن المذكرة نصت على فتح المضيق أمام الحركة الملاحة البحرية، ولم تتضمن أبدا أو تجيز شن هجمات على السفن التجارية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيطاليا.

عربي ودولي إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب

العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

أخبار الشركات العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

أخبار محلية هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

عربي ودولي روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

عربي ودولي البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

ارشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة



 
 






الأكثر مشاهدة

 