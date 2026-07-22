روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، تضمن عدم حصولها على سلاح نووي.

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وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تريد أيضا أن تمتلك إيران مقومات السلاح النووي، مشيرا إلى وجود نقص في الثقة من قبل الولايات المتحدة بإيران.