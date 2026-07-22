روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران

وأوضح أن خرق مذكرة التفاهم، التي تم خرقها، بعد التوصل إليها يقلل ثقة الولايات المتحدة بالنظام الإيراني في الوقت الحالي، مبينا أن المذكرة نصت على فتح المضيق أمام الحركة الملاحة البحرية، ولم تتضمن أبدا أو تجيز شن هجمات على السفن التجارية.
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