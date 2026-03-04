الأربعاء 2026-03-04 01:43 ص

روبيو: نواصل جهود إجلاء الرعايا الأميركيين من الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الأربعاء، 04-03-2026 12:28 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة مستمرة في جهودها لإجلاء الرعايا الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن بلاده قلّصت عدد موظفيها ودبلوماسييها في عدة دول بالمنطقة، مشيرًا إلى أن نحو 9 آلاف أميركي تمكنوا من مغادرة المنطقة منذ بداية الحرب، فيما يطلب نحو 1500 آخرين المساعدة في المغادرة.


وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل تكثيف الضغط العسكري على إيران، ولن تسمح لها بتطوير سلاح نووي.

 
 


