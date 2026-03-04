روبيو: نواصل جهود إجلاء الرعايا الأميركيين من الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة مستمرة في جهودها لإجلاء الرعايا الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن بلاده قلّصت عدد موظفيها ودبلوماسييها في عدة دول بالمنطقة، مشيرًا إلى أن نحو 9 آلاف أميركي تمكنوا من مغادرة المنطقة منذ بداية الحرب، فيما يطلب نحو 1500 آخرين المساعدة في المغادرة.