روبيو: نواصل جهود إجلاء الرعايا الأميركيين من الشرق الأوسط

وأضاف أن بلاده قلّصت عدد موظفيها ودبلوماسييها في عدة دول بالمنطقة، مشيرًا إلى أن نحو 9 آلاف أميركي تمكنوا من مغادرة المنطقة منذ بداية الحرب، فيما يطلب نحو 1500 آخرين المساعدة في المغادرة.
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل تكثيف الضغط العسكري على إيران، ولن تسمح لها بتطوير سلاح نووي.
