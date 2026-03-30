روبيو: هناك انقسامات داخلية في إيران

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين، عن أمله في التعاون مع أفراد داخل الحكومة الإيرانية، قائلا إن الولايات المتحدة تلقت رسائل إيجابية بشكل غير رسمي.

وأضاف روبيو أن هناك "انقسامات" داخلية في إيران، قائلا إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتولى شخصياتٌ "قادرة على تحقيق الإنجازات" زمام المبادرة في طهران.