الأربعاء 2026-06-03 11:47 م

روبيو يأمل أن تسفر مباحثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان عن "خطة عمل"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:22 م

الوكيل الإخباري-   أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المستمرة في واشنطن عن "خطة عمل" بشأن الأمن في لبنان.

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وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "نأمل أن نتمكن اليوم من صياغة بيان مشترك حول خطة عمل، وحول مسار نحو تحقيق الأمن في هذا البلد، يكون مستقلا عن حزب الله وعن نفوذه الضار".

 
 


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