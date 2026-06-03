روبيو يأمل أن تسفر مباحثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان عن "خطة عمل"

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "نأمل أن نتمكن اليوم من صياغة بيان مشترك حول خطة عمل، وحول مسار نحو تحقيق الأمن في هذا البلد، يكون مستقلا عن حزب الله وعن نفوذه الضار".
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