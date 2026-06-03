روبيو يأمل أن تسفر مباحثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان عن "خطة عمل"

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المستمرة في واشنطن عن "خطة عمل" بشأن الأمن في لبنان.

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