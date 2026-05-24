روبيو يؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي "في 72 ساعة"

الأحد، 24-05-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، أنّه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي "في 72 ساعة"، وذلك بينما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز بشأن الملف النووي الإيراني، قال روبيو الذي يزور نيودلهي، "لن نؤجل الأمر إلى وقت لاحق. المحادثات النووية مسائل فنية للغاية. لا يمكن إنجاز مسألة نووية في 72 ساعة".

 
 


