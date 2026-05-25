روبيو يؤكد أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" في أي اتفاق مع إيران

وقال روبيو إن هناك "شيئا قويا جدا" مطروحا على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.
وأضاف: "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع الأمر بطريقة أخرى"، مؤكدا أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية "كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن أيضا ما وصفه بـ"القدرة على فتح المضيق"، في إشارة إلى مضيق هرمز.
