الإثنين 2026-05-25 09:18 ص

روبيو يؤكد أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" في أي اتفاق مع إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
الإثنين، 25-05-2026 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "لا يزال ممكنا" الاثنين، مشددا في الوقت نفسه على أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" بموجب أي اتفاق محتمل مع طهران.اضافة اعلان


وقال روبيو إن هناك "شيئا قويا جدا" مطروحا على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين علينا التعامل مع الأمر بطريقة أخرى"، مؤكدا أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية "كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن أيضا ما وصفه بـ"القدرة على فتح المضيق"، في إشارة إلى مضيق هرمز.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

عربي ودولي عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من

أسواق ومال الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع

وفيات الاثنين 25-5-2026

الوفيات وفيات الاثنين 25-5-2026

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من المعاناة الصحية مع مرض الكلى، تُوفِيَ الممثل الأميركي غريز تشابمان، المعروف بدور الحارس الشخصي غريز في مسلسل "30 Rock"، عن عمر ناهز 52 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

أخبار محلية المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

عربي ودولي حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

تعبيرية

أخبار محلية ظاهرة فلكية تزين سماء الأردن الأحد القادم ولن تتكرر قبل 2080

هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

ترند هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً



 
 






الأكثر مشاهدة

 