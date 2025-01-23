روبيو يؤكد لنتنياهو على الدعم الأميركي لإسرائيل

وأضافت "روبيو أعرب عن تطلعه إلى معالجة التهديدات التي تشكلها إيران والعمل على تحقيق السلام".
وبينت ان روبيو هنأ نتنياهو على نجاحات إسرائيل ضد حماس وحزب الله.
وتابعت ان روبيو تعهد بالعمل على المساعدة في تحرير جميع المحتجزين المتبقين في غزة.
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