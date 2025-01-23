روبيو يؤكد لنتنياهو على الدعم الأميركي لإسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحفاظ على الدعم الأميركي لإسرائيل أولوية للرئيس دونالد ترامب.

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وأضافت "روبيو أعرب عن تطلعه إلى معالجة التهديدات التي تشكلها إيران والعمل على تحقيق السلام".



وبينت ان روبيو هنأ نتنياهو على نجاحات إسرائيل ضد حماس وحزب الله.