 
الخميس 2025-01-23 02:10 ص
 

روبيو يؤكد لنتنياهو على الدعم الأميركي لإسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
الخميس، 23-01-2025 01:47 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحفاظ على الدعم الأميركي لإسرائيل أولوية للرئيس دونالد ترامب.

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وأضافت "روبيو أعرب عن تطلعه إلى معالجة التهديدات التي تشكلها إيران والعمل على تحقيق السلام".


وبينت ان روبيو هنأ نتنياهو على نجاحات إسرائيل ضد حماس وحزب الله.


وتابعت ان روبيو تعهد بالعمل على المساعدة في تحرير جميع المحتجزين المتبقين في غزة.

 
gnews

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