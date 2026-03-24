الثلاثاء 2026-03-24 08:26 م

روبيو يبحث ملف إيران مع وزراء مجموعة السبع في فرنسا الجمعة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الثلاثاء، 24-03-2026 06:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجتمع مع نظرائه من بلدان مجموعة السبع في فرنسا الجمعة لبحث ملف الحرب التي شنتها بلاده على إيران.

تأتي الزيارة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران، وهو أمر نفته إيران، فيما تراجع في الوقت الحالي عن تهديده بتدمير إنتاج الكهرباء في إيران.

 
 


بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز

عربي ودولي مسؤولة أممية: التعذيب أصبح "نهج دولة" في إسرائيل

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: الجيش الإسرائيلي سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة

أخبار محلية بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة

مجلس حقوق الانسان الأممي

عربي ودولي جلسة لمجلس حقوق الانسان غداً بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ رئيس الوزراء السلوفيني بفوز حزبه في الانتخابات العامة



 






