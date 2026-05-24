روبيو يتحدث عن احتمال صدور إعلان بشأن حرب إيران في وقت لاحق الأحد

الوكيل الإخباري- أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق الأحد.





وصرّح روبيو لصحفيين في نيودلهي "أعتقد أنّ ثمة احتمالا ربما أن يتلقى العالم خبرا جيدا في الساعات القليلة المقبلة".



وأوضح روبيو الذي يقوم بأول زيارة للهند أن الاتفاق المرتقب سيبدد مخاوف الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.



وأضاف أن الاتفاق سيشكل أيضا بداية "لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني".



وكان موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم عبور، مقابل السماح لطهران ببيع النفط بحرية وإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي.



وبحسب المسؤول، فإنّ الاتفاق المرتقب من شأنه تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغوط على إمدادات النفط العالمية، فيما لا يزال مصير التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الملف النووي الإيراني غير محسوم.



وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن مسوّدة مذكّرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على التزام واشنطن وحلفائها بعدم مهاجمة طهران أو حلفائها، مقابل تعهّد إيراني بعدم شنّ أي هجوم عسكري استباقي على الولايات المتحدة وحلفائها.



وأضافت الوكالة أن المذكّرة المقترحة تتضمن أيضا إلغاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحرب "على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مشيرة إلى أن إسرائيل ستكون مطالبة بإنهاء الحرب في لبنان بموجب التفاهم.



وبحسب تسنيم، تحدّد المذكرة فترة 30 يوما لاتخاذ إجراءات تتعلق بمضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري، مع عودة عدد السفن العابرة للمضيق إلى مستواه ما قبل الحرب خلال هذه الفترة.









