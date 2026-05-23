روبيو يتحدث عن "فرصة" لقبول إيران ابرام اتفاق مع الولايات المتحدة السبت

الوكيل الإخباري- تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن "فرصة" لأن توافق إيران قريبا، وحتى في وقت لاحق السبت، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء تصريحه تزامنا مع إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تلمس "ميلا إلى التقارب" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة لطهران أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تؤدي بلاده وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.