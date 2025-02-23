روبيو يتوعّد حماس ويطالبها بإطلاق جميع الأسرى

وأضاف روبيو في تغريدة على منصة إكس أن معاملة حماس للمحتجزين، بما في ذلك ما وصفه بـ"القتل الوحشي" لعائلة الأسيرة بيباس، تؤكد وحشيتها، وتعدّ سببًا آخر يدفعنا للقول إنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الأسرى فورًا، وإلا فسيتم القضاء عليها.
وأوضح الوزير الأميركي أن حماس أطلقت، السبت، ستة أسرى آخرين في غزة، مضيفًا أنه بفضل جهود الرئيس دونالد ترامب، تم الإفراج عن أكثر من 30 محتجزًا خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ولا يزال هناك ما يقرب من ضعف هذا العدد محتجزين، ويجب إطلاق سراح الجميع الآن.
من جهته، قال المبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر إن تجاهل حركة حماس لتحذيرات الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "خطأ فادح".
وكانت حماس قد أطلقت، أمس السبت، عددًا من المحتجزين، في حين قررت إسرائيل تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ردًا على إرسال حماس جثة فلسطينية بدلًا من شيري بيباس.
وكان من المنتظر أن يبدأ الإفراج عن حوالي 600 أسير فلسطيني عصر السبت، لكن الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن تل أبيب أخّرت العملية إلى ما بعد اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن الإجراءات قد تبدأ عند منتصف الليل.
الجزيرة
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