 
الأحد 2025-02-23 08:50 ص
 

روبيو يتوعّد حماس ويطالبها بإطلاق جميع الأسرى

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأحد، 23-02-2025 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   توعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال إنه يتعين عليها إطلاق سراح جميع الأسرى الـ63 المتبقين الذين تحتجزهم على الفور، وإلا فستواجه التدمير.اضافة اعلان


وأضاف روبيو في تغريدة على منصة إكس أن معاملة حماس للمحتجزين، بما في ذلك ما وصفه بـ"القتل الوحشي" لعائلة الأسيرة بيباس، تؤكد وحشيتها، وتعدّ سببًا آخر يدفعنا للقول إنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الأسرى فورًا، وإلا فسيتم القضاء عليها.

وأوضح الوزير الأميركي أن حماس أطلقت، السبت، ستة أسرى آخرين في غزة، مضيفًا أنه بفضل جهود الرئيس دونالد ترامب، تم الإفراج عن أكثر من 30 محتجزًا خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ولا يزال هناك ما يقرب من ضعف هذا العدد محتجزين، ويجب إطلاق سراح الجميع الآن.

من جهته، قال المبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر إن تجاهل حركة حماس لتحذيرات الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "خطأ فادح".

وكانت حماس قد أطلقت، أمس السبت، عددًا من المحتجزين، في حين قررت إسرائيل تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ردًا على إرسال حماس جثة فلسطينية بدلًا من شيري بيباس.

وكان من المنتظر أن يبدأ الإفراج عن حوالي 600 أسير فلسطيني عصر السبت، لكن الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن تل أبيب أخّرت العملية إلى ما بعد اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن الإجراءات قد تبدأ عند منتصف الليل.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات حفرة ضخمة تبتلع مدينة برازيلية في مشهد كارثي (فيديو)

المسحراتي

فن ومشاهير الإنتهاء من تصوير مسلسل المسحراتي

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

أرشيفية

فلسطين تقرير عبري: نتنياهو رفض توصية بتصفية قادة حماس قبل 7 أكتوبر

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يتوعّد حماس ويطالبها بإطلاق جميع الأسرى

تعبيرية

أخبار محلية السير: فتح جميع الجسور في عمّان أمام حركة السير التي أغلقت بسبب الانجماد

أرشيفية

عربي ودولي كما فعل في "تويتر".. ماسك يمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة قبل طردهم

تعبيرية

عربي ودولي قتيلان بهجوم على وحدة العناية المركزة بمستشفى أميركي



 




الأكثر مشاهدة