الثلاثاء 2026-05-05 11:39 م

روبيو: يجب على إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتقبل الشروط

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الثلاثاء، 05-05-2026 11:33 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن 10 بحارة مدنيين لقوا حتفهم بسبب الصراع المستمر في مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وأكد روبيو للصحفيين أن المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان بجد على المسار الدبلوماسي، مشددا على ضرورة أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات وتقبل الشروط.


وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تأمين المسار عبر مضيق هرمز لاستعادة حرية الملاحة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملكة رانيا تحضر العشاء الخيري لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمناسبة عقدين على تأسيسه

أخبار محلية الملكة رانيا تحضر العشاء الخيري لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمناسبة عقدين على تأسيسه

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: يجب على إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتقبل الشروط

علم ايران

عربي ودولي إيران: لم ننفذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية

الزراعة: استيراد اللحوم ضمن المعدلات الطبيعية وارتفاع الأسعار له عوامل مختلفة

أخبار محلية توضيح حول أسعار اللحوم والزيوت في الأردن

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع زيوت معدنية بالمفرق

محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

أخبار محلية بيان رسمي حول توقيف مدير منطقة في امانة عمان

فيلم أردني يحصد جائزتين في مهرجان كان لأفلام الذكاء الاصطناعي

فن ومشاهير فيلم أردني يحصد جائزتين في مهرجان كان لأفلام الذكاء الاصطناعي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: يجب على إيران أن ترفع راية الاستسلام



 
 






الأكثر مشاهدة

 