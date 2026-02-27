الجمعة 2026-02-27 10:37 م

روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الجمعة، 27-02-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-   يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت إن روبيو "سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة"

 
 


