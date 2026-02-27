روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين

الوكيل الإخباري- يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

