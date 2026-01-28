الأربعاء 2026-01-28 11:32 ص

روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك
روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن يحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من أنها قد تواجه مصير سلفها نيكولاس مادورو إذا لم تمتثل لمطالب الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال روبيو، في شهادة معدّة سلفًا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس وتولت منصب الرئيسة بالوكالة بعد اعتقال مادورو في عملية عسكرية أمريكية في 3 يناير، "على دراية كاملة بمصير مادورو"، وأضاف أن مصالحها الشخصية تتوافق مع تحقيق الأهداف الأساسية للولايات المتحدة.

وواصل روبيو التأكيد على موقف الإدارة الأمريكية، قائلًا: "ليس هناك مجال للخطأ، كما صرح الرئيس، نحن مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى تعاون إذا فشلت الطرق الأخرى"، في إشارة إلى استعداد الرئيس دونالد ترامب لاستخدام القوة إذا اقتضى الأمر.

كما دافع روبيو بقوة عن العملية العسكرية في كراكاس، واصفًا إياها بأنها "نجاح تاريخي"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة اعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس، "دون فقدان أي حياة أميركية أو احتلال عسكري مستمر". وأضاف: "التاريخ لا يقدم العديد من الأمثلة على تحقيق الكثير بتكلفة ضئيلة إلى هذا الحد".

وعقب اعتقال مادورو، طالب ترامب رودريغيز بالعمل لصالح مصالح شركات النفط الأمريكية، مؤكدًا أنه يفضل الضغط عليها بدلًا من تمكين المعارضة الديمقراطية الفنزويلية، حيث وصف زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بأنها "سيدة لطيفة"، لكنها لا تحظى بـ"الاحترام".

وعلى الرغم من ذلك، بدا ترامب أكثر قبولًا لماتشادو بعد زيارتها له في البيت الأبيض وتسليمها جائزة نوبل للسلام التي فازت بها العام الماضي، رغم رغبة ترامب السابقة في الفوز بالجائزة.

ومن المقرر أن يلتقي روبيو خلف الأبواب المغلقة مع ماتشادو بعد شهادته في الكونغرس، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

ويُذكر أن روبيو، وهو كوبي-أمريكي وناقد شرس لليمين واليسار في أمريكا اللاتينية، قد دعم سابقًا قوى المعارضة الفنزويلية خلال فترة عمله كعضو في مجلس الشيوخ.

ورغم تأكيد رودريغيز يوم الأحد أنها سئمت من الأوامر الأمريكية، إلا أنها تعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستثمارات النفطية الأمريكية، وأعلنت يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قامت بإلغاء الحظر عن أموال فنزويلية مجمّدة.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أنجلينا جولي

فن ومشاهير أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

أخبار محلية الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

تعبيرية

منوعات بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟

محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

تكنولوجيا محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

عربي ودولي مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

عربي ودولي روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير ما هي آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين؟



 






الأكثر مشاهدة