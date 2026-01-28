روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

وقال روبيو، في شهادة معدّة سلفًا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس وتولت منصب الرئيسة بالوكالة بعد اعتقال مادورو في عملية عسكرية أمريكية في 3 يناير، "على دراية كاملة بمصير مادورو"، وأضاف أن مصالحها الشخصية تتوافق مع تحقيق الأهداف الأساسية للولايات المتحدة.
وواصل روبيو التأكيد على موقف الإدارة الأمريكية، قائلًا: "ليس هناك مجال للخطأ، كما صرح الرئيس، نحن مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى تعاون إذا فشلت الطرق الأخرى"، في إشارة إلى استعداد الرئيس دونالد ترامب لاستخدام القوة إذا اقتضى الأمر.
كما دافع روبيو بقوة عن العملية العسكرية في كراكاس، واصفًا إياها بأنها "نجاح تاريخي"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة اعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس، "دون فقدان أي حياة أميركية أو احتلال عسكري مستمر". وأضاف: "التاريخ لا يقدم العديد من الأمثلة على تحقيق الكثير بتكلفة ضئيلة إلى هذا الحد".
وعقب اعتقال مادورو، طالب ترامب رودريغيز بالعمل لصالح مصالح شركات النفط الأمريكية، مؤكدًا أنه يفضل الضغط عليها بدلًا من تمكين المعارضة الديمقراطية الفنزويلية، حيث وصف زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بأنها "سيدة لطيفة"، لكنها لا تحظى بـ"الاحترام".
وعلى الرغم من ذلك، بدا ترامب أكثر قبولًا لماتشادو بعد زيارتها له في البيت الأبيض وتسليمها جائزة نوبل للسلام التي فازت بها العام الماضي، رغم رغبة ترامب السابقة في الفوز بالجائزة.
ومن المقرر أن يلتقي روبيو خلف الأبواب المغلقة مع ماتشادو بعد شهادته في الكونغرس، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
ويُذكر أن روبيو، وهو كوبي-أمريكي وناقد شرس لليمين واليسار في أمريكا اللاتينية، قد دعم سابقًا قوى المعارضة الفنزويلية خلال فترة عمله كعضو في مجلس الشيوخ.
ورغم تأكيد رودريغيز يوم الأحد أنها سئمت من الأوامر الأمريكية، إلا أنها تعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستثمارات النفطية الأمريكية، وأعلنت يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قامت بإلغاء الحظر عن أموال فنزويلية مجمّدة.
روسيا اليوم
-
