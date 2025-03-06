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روبيو يحذر "حماس": خذوا تهديدات ترامب على محمل الجد

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
 
الخميس، 06-03-2025 07:31 ص
الوكيل الإخباري-   حذَّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حركة "حماس" من الاستهانة بتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين.اضافة اعلان


وأكَّد روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس أن ترامب "فقد صبره إزاء ما يجري"، ودعا "حماس" إلى الاستجابة الفورية لمطالبه.

وقال: "آمل أن تفعل حماس بالضبط ما طُلِب منها من قِبَل الرئيس ترامب. لقد خلق الرئيس مساحة ووقتًا كافيًا لحل مشكلة الأسرى، وحان الوقت لوضع حدٍّ لهذه الأزمة".

وأضاف: "على حماس أن تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لأنه لن يقول شيئًا إلا إذا كان جادًّا بشأنه".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكدًا أن "الوقت قد حان لحماس لاتخاذ القرار الصحيح وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية".

وفي وقت سابق، هدد ترامب الحركة الفلسطينية بمواجهة الجحيم إذا لم تُطلِق سراح الأسرى وجثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال إنه أرسل إلى إسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول".

روسيا اليوم
 
 
gnews

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عربي ودولي روبيو يحذر "حماس": خذوا تهديدات ترامب على محمل الجد



 
 



 

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