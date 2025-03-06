روبيو يحذر "حماس": خذوا تهديدات ترامب على محمل الجد

وأكَّد روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس أن ترامب "فقد صبره إزاء ما يجري"، ودعا "حماس" إلى الاستجابة الفورية لمطالبه.
وقال: "آمل أن تفعل حماس بالضبط ما طُلِب منها من قِبَل الرئيس ترامب. لقد خلق الرئيس مساحة ووقتًا كافيًا لحل مشكلة الأسرى، وحان الوقت لوضع حدٍّ لهذه الأزمة".
وأضاف: "على حماس أن تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لأنه لن يقول شيئًا إلا إذا كان جادًّا بشأنه".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكدًا أن "الوقت قد حان لحماس لاتخاذ القرار الصحيح وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية".
وفي وقت سابق، هدد ترامب الحركة الفلسطينية بمواجهة الجحيم إذا لم تُطلِق سراح الأسرى وجثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وقال إنه أرسل إلى إسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إصابة مدنيين وتدمير عدة مبان إثر إلقاء طائرة حربية 8 قنابل على منزل في كوريا الجنوبية
-
البنتاغون يؤكد تعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن اليوم
-
أكسيوس: إعلان مهم قريبا من ترامب بشأن صفقة التبادل
-
ترامب يهدد حماس
-
البيت الأبيض يؤكد اتصالاته المباشرة مع حماس "بالتشاور" مع إسرائيل
-
روسيا: لا يوجد أي مفاوضات مع أوكرانيا
-
3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بإيصال المساعدات لغزة