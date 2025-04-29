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روبيو يحذر: واشنطن ستنهي وساطتها من دون اقتراحات ملموسة من روسيا وأوكرانيا

روبيو
روبيو
 
الثلاثاء، 29-04-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء من أن الولايات المتحدة ستنهي وساطتها ما لم تقدم روسيا وأوكرانيا "اقتراحات ملموسة" لوضع حد للنزاع، بحسب المتحدثة باسم وزارته.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم اقتراحات ملموسة لإنهاء هذا النزاع. إذا لم يُحرز تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".
 
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