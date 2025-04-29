روبيو يحذر: واشنطن ستنهي وساطتها من دون اقتراحات ملموسة من روسيا وأوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم اقتراحات ملموسة لإنهاء هذا النزاع. إذا لم يُحرز تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".
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