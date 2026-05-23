السبت 2026-05-23 05:09 م

روبيو يدعو مودي لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
السبت، 23-05-2026 03:30 م
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"، وفق ما أعلن سفير الولايات المتحدة في نيودلهي سيرجيو غور.اضافة اعلان


وقال غور في منشور على منصة إكس بعدما التقى روبيو بمودي في نيودلهي خلال زيارته الأولى للهند، "وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو دعوة نيابة عن الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء مودي لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب!".
 
 


