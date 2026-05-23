روبيو يدعو مودي لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"، وفق ما أعلن سفير الولايات المتحدة في نيودلهي سيرجيو غور. اضافة اعلان





وقال غور في منشور على منصة إكس بعدما التقى روبيو بمودي في نيودلهي خلال زيارته الأولى للهند، "وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو دعوة نيابة عن الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء مودي لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب!".





