روبيو يزعم: الهجوم على فنزويلا لم يكن عملية عسكرية

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه لا يعتبر العدوان الذي نفذته القوات الأمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والضربات التي استهدفت البنية التحتية عملا عسكريا.



وأكد روبيو في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه وعد الكونغرس بالحصول على موافقته فقط إذا كانت الولايات المتحدة "ستشن ضربات عسكرية لمهاجمة أهداف عسكرية".



وأضاف روبيو: "عملية إلقاء القبض على مادورو كانت مختلفة، لقد كانت عملية لإنفاذ القانون".

اضافة اعلان



ووفقا للصحيفة، لم يبلغ البنتاغون الكونغرس بالعملية في فنزويلا إلا بعد انتهائها.

وردا على مداخلة الصحفيين بأن قصف دولة ذات سيادة واعتقال رئيسها وإعلان نية السيطرة على البلاد، يمكن اعتباره عملية عسكرية، ادعى روبيو أن هذه الإجراءات أتت "تنفيذا لتوجيهات من وزارة العدل الأمريكية".



وكان ترامب قد أعلن أمس السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.