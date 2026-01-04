الإثنين 2026-01-05 12:15 ص

روبيو يزعم: الهجوم على فنزويلا لم يكن عملية عسكرية

ل
أرشيفية
الأحد، 04-01-2026 10:35 م

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه لا يعتبر العدوان الذي نفذته القوات الأمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والضربات التي استهدفت البنية التحتية عملا عسكريا.

وأكد روبيو في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه وعد الكونغرس بالحصول على موافقته فقط إذا كانت الولايات المتحدة "ستشن ضربات عسكرية لمهاجمة أهداف عسكرية".

وأضاف روبيو: "عملية إلقاء القبض على مادورو كانت مختلفة، لقد كانت عملية لإنفاذ القانون".

اضافة اعلان


ووفقا للصحيفة، لم يبلغ البنتاغون الكونغرس بالعملية في فنزويلا إلا بعد انتهائها.
وردا على مداخلة الصحفيين بأن قصف دولة ذات سيادة واعتقال رئيسها وإعلان نية السيطرة على البلاد، يمكن اعتباره عملية عسكرية، ادعى روبيو أن هذه الإجراءات أتت "تنفيذا لتوجيهات من وزارة العدل الأمريكية".

وكان ترامب قد أعلن أمس السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

أخبار محلية مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"

عربي ودولي مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"

ل

عربي ودولي رئيسة وزراء الدنمارك تطالب ترامب بالتوقف عن التهديد ​

ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم

عربي ودولي ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم

ل

أخبار محلية أمين عام وزارة الزراعة يتفقد آثار المنخفض الجوي الأخير في الكرك

ل

طب وصحة كيف تكشف تجاعيد العينين أسرار صحة الدماغ

الأرصاد تحذر من الصقيع صباح الاثنين في هذه المناطق

الطقس الأرصاد تحذر من الصقيع صباح الاثنين في هذه المناطق

محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"

عربي ودولي محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"



 






الأكثر مشاهدة