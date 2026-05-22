الجمعة 2026-05-22 11:52 م

روبيو يستبعد انتهاء النزاع في أوكرانيا بطريقة تقليدية

الجمعة، 22-05-2026 11:14 م
الوكيل الإخباري- استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إمكانية انتهاء الحرب في أوكرانيا بانتصار عسكري حاسم لأي من الجانبين، على الأقل وفقا للمفهوم التقليدي للانتصارات العسكرية.اضافة اعلان


وقال روبيو للصحفيين بعد اجتماعات وزراء خارجية "الناتو" في السويد: "لن ينتهي (النزاع في أوكرانيا) بانتصار عسكري لأحد الطرفين، على الأقل بالمعنى التقليدي لكيفية تعريف الانتصارات العسكرية".

ولم يدخل رئيس الدبلوماسية الأمريكية في تفاصيل حول رؤيته لكيفية انتهاء النزاع الأوكراني في هذه الحالة، لكنه أشار إلى ضرورة استمرار المفاوضات لحله.
 
 


