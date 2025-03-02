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روبيو يسرع تسليم مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأحد، 02-03-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس السبت، أنه وقع إعلاناً لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار.اضافة اعلان


وقال روبيو في بيان: "لقد وقعت على إعلان للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل"، مذكراً بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

وذكر روبيو في البيان أن إدارة ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مضيفاً أنها "ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية".

سكاي نيوز
 
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