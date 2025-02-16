 
الأحد 2025-02-16 01:08 ص
 

روبيو يصل إلى إسرائيل

روبيو
روبيو
الأحد، 16-02-2025 12:46 ص

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل اليوم السبت في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

اضافة اعلان

 

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ومن المتوقع أن يتوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين الأحد سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، الآتي من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس الأحد.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

روبيو

عربي ودولي روبيو يصل إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها

وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

أخبار محلية وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية: خلايا رعدية ماطرة في مناطق عدة من المملكة

أحمد الشرع

عربي ودولي أحمد الشرع يزور محافظة حلب

كتائب القسام

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية



 




الأكثر مشاهدة