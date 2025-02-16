روبيو يصل إلى إسرائيل

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، الآتي من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس الأحد.
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