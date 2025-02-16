روبيو يصل إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل اليوم السبت في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

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