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روبيو يصل إلى إسطنبول

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أرشيفية
 
الجمعة، 16-05-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسطنبول، حيث من المقرر أن تعقد اليوم محادثات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

ويلتقي روبيو مسؤولين أتراكا وأوكرانيين كبار في إسطنبول قبل محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك، غداة زيارة أجراها روبيو إلى أنطاليا للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

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وكان مصدر في وزارة الخارجية التركية، قال إنه يخطط لعقد اجتماع لوفود من روسيا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول ظهر اليوم الجمعة، وسيسبقه اجتماع بين وفود من تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

 

RT

 
gnews

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