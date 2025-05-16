روبيو يصل إلى إسطنبول

ويلتقي روبيو مسؤولين أتراكا وأوكرانيين كبار في إسطنبول قبل محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك، غداة زيارة أجراها روبيو إلى أنطاليا للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.
وكان مصدر في وزارة الخارجية التركية، قال إنه يخطط لعقد اجتماع لوفود من روسيا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول ظهر اليوم الجمعة، وسيسبقه اجتماع بين وفود من تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
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