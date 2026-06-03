الأربعاء 2026-06-03 10:53 ص

روبيو يضع شرطا جديدا أمام وفد إيران قبل كأس العالم

وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو
وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو
 
الأربعاء، 03-06-2026 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   أبلغ وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو بعض المشرعين،  بأن الولايات المتحدة لن ⁠تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم ⁠للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر.اضافة اعلان


وعلى الرغم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي، قال روبيو إن ⁠واشنطن "لا تمانع" دخول المنتخب ⁠الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص به إلى البلاد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي تل أبيب تمنع دخول صرصور إلى إسرائيل

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأردن

حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

فن ومشاهير حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

خاص بالوكيل فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

تُوفِيَ الإعلامي العراقي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، بعد صراع مع المرض. Advertisement ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي

فن ومشاهير وفاة اعلامي عربي بارز - صورة

ا

أسواق ومال المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة

الأردن ضمن الاقتصادات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

أخبار محلية الأردن ضمن الاقتصادات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

البحرين

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 