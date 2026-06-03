روبيو يضع شرطا جديدا أمام وفد إيران قبل كأس العالم

وعلى الرغم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي، قال روبيو إن واشنطن "لا تمانع" دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص به إلى البلاد.
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