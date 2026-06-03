روبيو يضع شرطا جديدا أمام وفد إيران قبل كأس العالم

09:36 ص

الوكيل الإخباري- أبلغ وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو بعض المشرعين، بأن الولايات المتحدة لن ⁠تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم ⁠للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر. اضافة اعلان





وعلى الرغم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي، قال روبيو إن ⁠واشنطن "لا تمانع" دخول المنتخب ⁠الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص به إلى البلاد.





