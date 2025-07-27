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روبيو يكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

روبيو
روبيو
 
الأحد، 27-07-2025 07:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقاده بأن نائب الرئيس الأمريكي الحالي جيه دي فانس، سيكون "مرشحا ممتازا" عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2028.

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وقال روبيو في مقابلة مع زوجة ابن الرئيس الأمريكي لارا ترامب على قناة فوكس نيوز، ردا على سؤال حول خططه للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أعتقد أن جيه دي فانس سيكون مرشحا رائعا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري".

 

في مقابلة مع شبكة إن بي سي في مايو الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح نائب الرئيس فانس لمنصب رئيس الدولة القادم، واصفا إياه بأنه "شاب لامع".

لكن رغم ذلك اعترف ترامب حينذاك، بأنه لا يرغب في التدخل في العمليات الانتخابية المستقبلية.

وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، كشف ترامب سبب اختياره جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

 

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "كانت هناك دائما كيمياء جيدة بيننا. في البداية، لم يكن جي دي معجبا بي، لكنه لم يكن يعرفني. وبعد ذلك، عندما تعرفنا على بعضنا البعض، صار يحبني، ربما أكثر من أي شخص آخر.. لقد أيدته بالفعل في ولاية أوهايو لمجلس الشيوخ، وفاز ضد مجموعة صعبة للغاية.. لقد كتب كتابا، كان كلاسيكيا، لكن تضمن كل شيء عن الرجال والنساء العاملين وكيف لا يتم التعامل معهم بشكل عادل، وكان محقا في ذلك. وقد فهمت ذلك.. ونشأت علاقة رائعة".

 
 
gnews

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