روبيو يكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقاده بأن نائب الرئيس الأمريكي الحالي جيه دي فانس، سيكون "مرشحا ممتازا" عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2028.

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وقال روبيو في مقابلة مع زوجة ابن الرئيس الأمريكي لارا ترامب على قناة فوكس نيوز، ردا على سؤال حول خططه للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أعتقد أن جيه دي فانس سيكون مرشحا رائعا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري".

في مقابلة مع شبكة إن بي سي في مايو الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح نائب الرئيس فانس لمنصب رئيس الدولة القادم، واصفا إياه بأنه "شاب لامع".



لكن رغم ذلك اعترف ترامب حينذاك، بأنه لا يرغب في التدخل في العمليات الانتخابية المستقبلية.



وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، كشف ترامب سبب اختياره جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.