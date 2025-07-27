روبيو يكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

لكن رغم ذلك اعترف ترامب حينذاك، بأنه لا يرغب في التدخل في العمليات الانتخابية المستقبلية.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، كشف ترامب سبب اختياره جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.
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