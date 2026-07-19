روبيو يلتقي عون ويشيد بـ"المضي قدما نحو السلام"

08:20 م

الوكيل الإخباري- أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بـ"المضي قدما نحو السلام"، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن روبيو "أشاد بشجاعة حكومة لبنان، بقيادة الرئيس عون، على جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية، والمضي قدما نحو السلام".



كما جدد الوزير التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.



والسبت، توجه عون، إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة.







