روبيو يلتقي عون ويشيد بـ"المضي قدما نحو السلام"

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن روبيو "أشاد بشجاعة حكومة لبنان، بقيادة الرئيس عون، على جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية، والمضي قدما نحو السلام".
كما جدد الوزير التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.
والسبت، توجه عون، إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
السودان .. اشتباه في استخدام سلاح كيميائي بأم قرفة في شمال كردفان
-
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
اندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه في الكويت والتصدي لهجمات إيرانية
-
ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا
-
مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون في مالي
-
إعدام شخصين في إيران بعد إدانتهما بقتل أربعة من عناصر الشرطة
-
انقلاب عبارة على متنها أكثر من 116 شخصا قبالة سواحل غويانا