روبيو ينتقد الحلف الأطلسي لرفضه "القيام بأي شيء" بشأن إيران

الوكيل الإخباري- جدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، انتقاده لحلف شمال الأطلسي على خلفية عدم تقديمه أي دعم للحرب الأميركية على إيران، وذلك مع توجّهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو.

وقال روبيو لصحافيين إن "العديد من الدول في الناتو توافق معنا على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، على أن إيران تشكّل تهديدا للعالم".