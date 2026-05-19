روبيو ينتقد "تأخر" منظمة الصحة العالمية في إعلان تفشي إيبولا

الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في بداية ولاية دونالد ترامب الجديدة، تأخرّت في إعلان تفشّي فيروس إيبولا.

وردّا على سؤال لصحفيين بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع تفشّي الفيروس، قال روبيو "المرجع سيكون بطبيعة الحال مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) ومنظمة الصحة العالمية التي للأسف تأخّرت بعض الشيء على هذا الصعيد".