الأربعاء 2026-05-20 12:30 ص

روبيو ينتقد "تأخر" منظمة الصحة العالمية في إعلان تفشي إيبولا

منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
منظمة الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 11:13 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في بداية ولاية دونالد ترامب الجديدة، تأخرّت في إعلان تفشّي فيروس إيبولا.

اضافة اعلان


وردّا على سؤال لصحفيين بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع تفشّي الفيروس، قال روبيو "المرجع سيكون بطبيعة الحال مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) ومنظمة الصحة العالمية التي للأسف تأخّرت بعض الشيء على هذا الصعيد".


وأعلن روبيو أن الولايات المتحدة التي التزمت بتقديم مساعدة بقيمة 13 مليون دولار بعد اقتطاع حادّ في المساعدات العام الماضي، تنوي افتتاح حوالي 50 عيادة لمعالجة مرضى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي روسيا تطلق تدريبات عسكرية نووية

تهنئة الوكيل محمد ضيف الله الرياشات

مناسبات تهنئة الوكيل محمد ضيف الله الرياشات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي استطلاع : تراجع نسبة تأييد ترامب إلى 35% مع انخفاض الدعم الجمهوري

منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

عربي ودولي روبيو ينتقد "تأخر" منظمة الصحة العالمية في إعلان تفشي إيبولا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب عقد اجتماعا لبحث خطط الحرب على إيران بعد تعليق الهجوم

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي اليمن يرفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%



 
 






الأكثر مشاهدة

 