الثلاثاء 2025-05-20 04:11 م
 

روته: الناتو يعتبر المحادثة بين بوتين وترامب خطوة إيجابية

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري- قال مارك روته أمين عام الناتو، قبيل اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن الحلف يعتبر المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي خطوة إيجابية لأنها "أعادت التواصل".

وأضاف روته، الذي شارك في السنوات الأخيرة دائما في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: "دعونا نشكر الولايات المتحدة على دورها في حل هذه المشكلة. هذه المحادثة خطوة إيجابية للغاية أعادت التواصل المباشر الذي لم يكن موجودا من قبل. ومن الإيجابي أيضا أن ترامب اتصل بزيلينسكي فورا بعد ذلك".

في الوقت نفسه، رفض روته الإجابة على أسئلة حول سبب عدم قيام الرئيس الأمريكي "بممارسة المزيد من الضغوط على روسيا".

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وقال روته للصحفيين: "علينا أن نكون ممتنين لأمريكا. ولا أستطيع التعليق على كل خطوة من خطوات العملية الجارية".


وكانت جرت المحادثة مساء أمس الاثنين واستمرت لأكثر من ساعتين. ولاحقا وصف الرئيس الروسي الحديث خلالها بالبناء، وأكد أن موسكو مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع كييف تشمل وقفا لإطلاق النار.

 

RT

 
gnews

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