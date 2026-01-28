الأربعاء 2026-01-28 07:24 ص

رودريغيز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز ، أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية كانت مجمدة بسبب العقوبات.اضافة اعلان


وقالت رودريغيز، التي تولت مهام الرئاسة بالوكالة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في تصريح للتلفزيون الرسمي "نحن بصدد رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي هي ملك للشعب الفنزويلي".

وأضافت "سيمكننا هذا من استثمار موارد كبيرة في تجهيزات المستشفيات، وهي تجهيزات نشتريها من الولايات المتحدة ودول أخرى".

ولم تحدد رودريغيز قيمة الأموال المفرج عنها.

وتخضع كراكاس لعقوبات أميركية منذ عام 2019، عقب إعادة انتخاب مادورو رئيسا للمرة الأولى في انتخابات مثيرة للجدل.

ومنذ الإطاحة بمادورو في عملية عسكرية أميركية في 3 كانون الثاني، تم توقيع اتفاقيات عدة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت.

وأكدت رودريغيز الثلاثاء "أعيد التأكيد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات اتصال تتسم بالاحترام واللباقة، مع كل من رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية (ماركو) روبيو الذي نعمل معه على وضع برنامج عمل".

وسعت رودريغيز إلى تحسين العلاقات مع ترامب الذي توعد بعواقب وخيمة إذا لم تلتزم حكومتها المؤقتة المؤلفة من موالين لمادورو، بسياسات واشنطن.
 
 


