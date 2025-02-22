روساتوم" الروسية تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة نووية

وقال ليخاتشوف للصحفيين في المنتدى الدولي للتكنولوجيات المستقبلية في موسكو أمس الجمعة: "نرى موقفا نشطا من الحكومة الإيرانية للمضي قدما. ونقوم من جانبنا بتسريع هذا العمل ونجري مفاوضات موسعة أخرى بشأن الموقع التالي لتطوير صناعة الطاقة الذرية في إيران".
وأوضح ليخاتشوف أن المواعيد تتوقف على القيادة الإيرانية وقال: "في هذا الأمر، كما تعلمون، لا نستطيع التحرك إلا بالسرعة التي يحددها الزبون نفسه أي الحكومة المتعاقدة".
وأضاف أنه "تم تحديد المساحة المخصصة في إيران لبناء محطة طاقة ذرية جديدة، ولكننا لا نزال بعيدين عن بدء عمليات الانشاء".
وذكر ليخاتشوف أن حجم الديون المترتبة على إيران لروسيا مقابل مشروع محطة بوشهر، انخفض بشكل كبير.
وفي وقت سابق أشار ليخاتشوف إلى أن إيران تنوي التعاون مع "روساتوم" ليس فقط في مجال محطات الطاقة النووية الكبيرة، بل وأيضا في مجال إنتاج محطات الطاقة النووية الصغيرة.
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