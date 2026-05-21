روسيا: أزمة إيران لا يمكن حلها إلا عبر الدبلوماسية

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع المصالح الإيرانية في الحسبان.





وفي مؤتمر صحفي، قالت زاخاروفا إن إيران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم.









