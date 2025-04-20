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روسيا: أوكرانيا انتهكت "هدنة عيد الفصح" أكثر من 1000 مرة

أرشيفية لجندي أوكراني يشغّل طائرة مسيّرة "درون"
أرشيفية لجندي أوكراني يشغّل طائرة مسيّرة "درون"
 
الأحد، 20-04-2025 02:51 م
الوكيل الإخباري- ذكرت روسيا، الأحد، أن قواتها ردت على محاولات أوكرانية شن هجمات ليلا، رغم هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.اضافة اعلان


ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنه بوتين بمناسبة عيد أكثر من ألف مرة.

وأضافت الوزارة، وفتا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

سكاي نيوز
 
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