روسيا: أوكرانيا انتهكت "هدنة عيد الفصح" أكثر من 1000 مرة

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنه بوتين بمناسبة عيد أكثر من ألف مرة.
وأضافت الوزارة، وفتا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.
سكاي نيوز
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