روسيا: أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر آزوف

12:15 م

الوكيل الإخباري- قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود. اضافة اعلان





وأضاف، عبر تطبيق تلغرام، أن الحريق الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.



وشن الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة هجمات على أكثر من 40 ناقلة روسية في بحر آزوف، في إطار ما تصفها كييف بحملة تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.



وكثفت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على البنية التحتية اللوجستية وقطاع الطاقة في القرم، ما أسهم في تفاقم نقص الوقود ودفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في شبه الجزيرة.





