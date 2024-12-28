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روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لقتل ضابط رفيع المستوى

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
السبت، 28-12-2024 10:41 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، السبت، أنه أحبط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لاغتيال ضابط روسي كبير ومدون عسكري، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.اضافة اعلان


ويأتي ذلك بعد أن قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف، إضافة إلى عسكري آخر، بانفجار وقع في موسكو.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل كيريلوف، التي تبنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليته. 

سكاي نيوز
 
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