روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لقتل ضابط رفيع المستوى

ويأتي ذلك بعد أن قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف، إضافة إلى عسكري آخر، بانفجار وقع في موسكو.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل كيريلوف، التي تبنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليته.
سكاي نيوز
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