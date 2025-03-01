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روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على خط نقل الغاز إلى أوروبا

علم روسيا
علم روسيا
السبت، 01-03-2025 10:36 م

الوكيل الإخباري-   اتهمت روسيا، اليوم السبت، أوكرانيا بشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على خط أنابيب نقل الغاز "توركستريم"، وهو الخط المستخدم لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي :إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث طائرات مسيّرة على محطة روسكايا الواقعة في بلدة غاي كودزور منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا، الطائرات المسيرة جرى إسقاطها على مسافة آمنة من المحطة، بواسطة الدفاع الجوي من دون تعطيل عمل المحطة".

 
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