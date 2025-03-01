روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على خط نقل الغاز إلى أوروبا

الوكيل الإخباري- اتهمت روسيا، اليوم السبت، أوكرانيا بشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على خط أنابيب نقل الغاز "توركستريم"، وهو الخط المستخدم لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

اضافة اعلان