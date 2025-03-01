روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على خط نقل الغاز إلى أوروبا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي :إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث طائرات مسيّرة على محطة روسكايا الواقعة في بلدة غاي كودزور منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا، الطائرات المسيرة جرى إسقاطها على مسافة آمنة من المحطة، بواسطة الدفاع الجوي من دون تعطيل عمل المحطة".
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