روسيا: إصابة ميناء نفطي في سان بطرسبرغ جراء هجوم أوكراني بمسيّرات

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الوكيل الإخباري- قالت السلطات في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، ومنطقة لينينجراد المحيطة بها السبت إن هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة استهدف ميناء محليا وبنية تحتية نفطية خلال الليل. اضافة اعلان





وقال حاكم سان بطرسبرغ ألكسندر بيجلوف إن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين، تعرضت لهجوم "واسع النطاق" بالطائرات المسيرة، فيما جرى استهداف محطة النفط بالمدينة. وأضاف أنه لم تقع إصابات وأن تداعيات الهجوم تم التعامل معها.



من جانبه، قال حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو إن طائرات مسيرة استهدفت ميناء فيسوتسك الواقع على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غربي سان بطرسبرغ على خليج فنلندا. ويستخدم الميناء في شحن النفط والحبوب والفحم والغاز الطبيعي المسال.



وأضاف دروزدينكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 72 طائرة مسيرة فوق منطقة لينينغراد.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن جيش بلاده استهدف خلال الليل منشآت نفطية وعسكرية قرب سان بطرسبرغ.



وأضاف في منشور على تطبيق تيليغرام "استهدفت قوات الدفاع الأوكرانية بنية تحتية نفطية في موانئ تدر إيرادات لتمويل الحرب الروسية، كما ضربت كرونشتادت، وهو هدف عسكري مهم يقع على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية".



وصعدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة خلال العام الجاري، مما تسبب في نقص الوقود في بعض المناطق الروسية.



وتعرضت سان بطرسبرغ، الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، لهجمات متفرقة بطائرات مسيرة أوكرانية.



وشملت الأهداف في السابق محطة النفط بالمدينة وسفينة حربية كانت راسية خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في حزيران.







