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روسيا .. إصابة 6 مظليين هواة هبطت طائرتهم اضطراريا

أثناء إسعاف المصابين
أثناء إسعاف المصابين
 
الأحد، 06-07-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الطوارئ الروسية في إقليم زابايكاليه شرقي البلاد أن طائرة خفيفة من طراز "آن-2" تابعة لمنظمة "دوساف" المظلية نفذت هبوطا اضطراريا في الإقليم، ما أدى لإصابة 6 من مظلييها.اضافة اعلان


وجاء في بيان الطوارئ أن الطائرة هبطت بعد 16 دقيقة من إقلاعها وكان على متنها 10 مظليين وقائدها وأن 6 أصيبوا.

وأشارت الطوارئ إلى أن عمليات الإغاثة جارية في المكان ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

روسيا اليوم
 
 
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