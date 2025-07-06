روسيا .. إصابة 6 مظليين هواة هبطت طائرتهم اضطراريا

وجاء في بيان الطوارئ أن الطائرة هبطت بعد 16 دقيقة من إقلاعها وكان على متنها 10 مظليين وقائدها وأن 6 أصيبوا.
وأشارت الطوارئ إلى أن عمليات الإغاثة جارية في المكان ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.
روسيا اليوم
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