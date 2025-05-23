روسيا: إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تم تنفيذ المهمة عبر القوات الفضائية الروسية باستخدام صاروخ "سويوز-2.1 بي" من قاعدة "بليسيتسك" شمال غرب البلاد.
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