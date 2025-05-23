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روسيا: إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 23-05-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إطلاق قمر صناعي عسكري جديد إلى الفضاء، مبينة عزمها إرسال المزيد من الأقمار العسكرية خلال الفترة القادمة في إطار تعزيز القدرات الاستطلاعية والتقنية للقوات المسلحة.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تم تنفيذ المهمة عبر القوات الفضائية الروسية باستخدام صاروخ "سويوز-2.1 بي" من قاعدة "بليسيتسك" شمال غرب البلاد.

 
gnews

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