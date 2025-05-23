روسيا: إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إطلاق قمر صناعي عسكري جديد إلى الفضاء، مبينة عزمها إرسال المزيد من الأقمار العسكرية خلال الفترة القادمة في إطار تعزيز القدرات الاستطلاعية والتقنية للقوات المسلحة.

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