الإثنين 2026-03-02 03:21 ص

روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026
روسيا
 
الإثنين، 02-03-2026 01:49 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية يُؤدي إلى اضطرابات كبيرة وحالة من عدم الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى، معتبرة أن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية".

 
 


