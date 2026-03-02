روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية يُؤدي إلى اضطرابات كبيرة وحالة من عدم الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية.

