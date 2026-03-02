روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى، معتبرة أن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي بعد إطلاق مقذوفات من لبنان
-
الداخلية البحرينية تعلن تعرض منشأة بحرية قرب ميناء سلمان لاعتداء إيراني
-
جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية
-
ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل"
-
وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم
-
ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح
-
سلسلة انفجارات عنيفة في القدس
-
بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية