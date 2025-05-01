روسيا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة مفتاح للسلام الدائم في المنطقة

وقال سكرتير المجلس، سيرغي شويغو خلال مؤتمر صحفي :"روسيا مقتنعة بأن مفتاح تحسين الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في وقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتسوية السياسية والدبلوماسية على أساس القانوني الدولي".
وأضاف ويغو، أن "النقطة الأساسية، هي أن الظلم التاريخي يجب تصحيحه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا وحده هو الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم في الشرق الأوسط".
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