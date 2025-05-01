الخميس 2025-05-01 08:48 م
 

روسيا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة مفتاح للسلام الدائم في المنطقة

علم روسيا
علم روسيا
 
الخميس، 01-05-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري-    أكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، أنّ وقف إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة سيكون مفتاح السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال سكرتير المجلس، سيرغي شويغو خلال مؤتمر صحفي :"روسيا مقتنعة بأن مفتاح تحسين الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في وقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتسوية السياسية والدبلوماسية على أساس القانوني الدولي".


وأضاف ويغو، أن "النقطة الأساسية، هي أن الظلم التاريخي يجب تصحيحه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا وحده هو الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم في الشرق الأوسط".

 
gnews

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