روسيا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة مفتاح للسلام الدائم في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، أنّ وقف إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة سيكون مفتاح السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال سكرتير المجلس، سيرغي شويغو خلال مؤتمر صحفي :"روسيا مقتنعة بأن مفتاح تحسين الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في وقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتسوية السياسية والدبلوماسية على أساس القانوني الدولي".