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روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 25-07-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن عقد لقاء بين الرئيس الروسية فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ممكنا فقط في المراحل النهائية التي تسبق عقد اتفاق سلام بين البلدين.

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وقالت الرئاسة الروسية في بيان صحفي:"أن مثل هذا اللقاء سيكون من الممكن إجراؤه فقط في المراحل النهائية من مفاوضات السلام، من المستحيل، ومن غير المرجح أن يحدث الاجتماع بحلول نهاية آب المقبل كما اقترحت أوكرانيا، ويمكن عقد القمة في المرحلة الختامية للتسوية، لكن الأمر يتطلب عملًا دبلوماسيًا معقدًا للغاية، المواقف التفاوضية بين الجانبين متعارضة تماما، ما يجعل عقد اللقاء أمرا صعبا".

 
 
gnews

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