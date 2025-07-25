روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات

الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن عقد لقاء بين الرئيس الروسية فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ممكنا فقط في المراحل النهائية التي تسبق عقد اتفاق سلام بين البلدين.

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