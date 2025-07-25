روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات

وقالت الرئاسة الروسية في بيان صحفي:"أن مثل هذا اللقاء سيكون من الممكن إجراؤه فقط في المراحل النهائية من مفاوضات السلام، من المستحيل، ومن غير المرجح أن يحدث الاجتماع بحلول نهاية آب المقبل كما اقترحت أوكرانيا، ويمكن عقد القمة في المرحلة الختامية للتسوية، لكن الأمر يتطلب عملًا دبلوماسيًا معقدًا للغاية، المواقف التفاوضية بين الجانبين متعارضة تماما، ما يجعل عقد اللقاء أمرا صعبا".
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